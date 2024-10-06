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Сегодня, 09:57

Перейра защитил титул трижды за 175 дней, установив рекорд UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press
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Бразильский боец Алекс Перейра установил рекорд UFC, трижды защитив чемпионский титул за 175 дней.

6 октября 37-летний бразилец техническим нокаутом победил американца Халила Раунтри в главном бою турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта), защитив титул в полутяжелом весе. До этого Перейра 13 апреля нокаутировал Джамала Хилла, а 29 июня — Иржи Прохазку, оформив первые две защиты титула.

Предыдущей рекордсменкой UFC была Ронда Роузи, у которой на три защиты ушло 189 дней, но Перейра превзошел ее достижение.

Алекс Перейра
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