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Сегодня, 11:19

Первый бой Махачева и Волкановски признан лучшим в 2023-м на премии World MMA Awards

Руслан Минаев
Ислам Махачев (справа) и Алекс Волкановски.
Фото AFP
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Поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 284 признан лучшим боем 2023 года на церемонии вручения награды World MMA Awards.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

На счету Махачева в ММА 25 побед и 1 поражение. В реванше против Волкановски, который состоялся 21 октября в Абу-Даби, Махачев победил нокаутом в первом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

Александр Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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