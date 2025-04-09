Петр Ян бросил вызов Умару Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян бросил вызов Умару Нурмагомедову.

«Баку или Абу-Даби. Давай сделаем это — 5 раундов искр», — написал боец в социальной сети.

Турнир UFC в Баку пройдет 21 июня, в Абу-Даби — 26 июля.

На счету 32-летнего Яна 18 побед и 5 поражений в ММА. Свой последний бой россиянин провел на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре 2024 года против бразильца Дейвесона Фигередо, которого победил единогласным решением судей.

29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев 1 поражение. На UFC 311 россиянин уступил в титульном бою грузину Мерабу Двалишвили решением судей.