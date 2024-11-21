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Сегодня, 16:30

Петр Ян — Дейвесен Фигередо: дата и время начала боя UFC

Петр Ян и Дейвесен Фигередо проведут поединок на UFC Fight Night 248 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото Global Look Press
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Российский боец Петр Ян и бразилец Дейвесен Фигередо проведут поединок на турнире UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Основной кард стартует в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 248 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний Ян имеет профессиональный рекорд — 17-5. На счету 36-летнего Фигередо рекорд в ММА — 24-3-1.

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Петр Ян
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