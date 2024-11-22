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Сегодня, 16:30

Петр Ян — Дейвесон Фигередо: время начала онлайн-трансляции боя UFC

Петр Ян и Дейвесон Фигередо встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Петр Ян и Дейвисон Фигейреду.
Фото Global Look Press, Getty Images
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Россиянин Петр Ян и бразилец Дейвесон Фигейреду встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 23 ноября. Поединок возглавит вечер единоборств на арене «Гэлакси» в Макао (Китай).

Ян и Фигейреду выступают в легчайшем весе, оба бойца являются экс-чемпионами UFC.

Яну — 31 год, он одержал 17 побед и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. В марте Беспощадный победил Суна Ядонга решением судей.

Фигейреду — 36 лет, в его профессиональном рекорде 24 победы, три поражения и одна ничья. В августе бразилец одолел Марлона Веру судейским решением.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Муслим Салихов. UFC Fight Night 248, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В прямом эфире главный бой Ян — Фигейреду и весь основной кард турнира покажет «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала (начало — в 14.00 мск). Все поединки вечера ММА в Китае транслируют канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (начало эфира — в 11.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night в Макао.

Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC

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