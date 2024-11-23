Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:35

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду: началась онлайн-трансляция боя UFC

Ян и Фигейреду встретятся на UFC Fight Night в Макао 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Бывшим чемпион легчайшего дивизиона UFC, россиянин Петр Ян и бывший двукратный чемпион организации в наилегчайшем весе, бразильцем Дейвисон Фигейреду проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 248 между. Вечер смешанных единоборств проходит в Макао (Китай) на арене спортивного комплекса «Galaxy Macau».

На счету 31-летнего Яна — 14 побед и пять поражений в профессиональной карьере. У 36-летнего Фигейреду — 24 победы, три поражения и одна ничья.

Кенан Сонг, Петр Ян, Дейвесон Фигередо, Муслим Салихов. Петр Ян — Фигередо, Сонг — Салихов. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 248

В прямом эфире бой Ян — Фигейреду показывает телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 248. Результат боя Ян — Фигейреду, как и других поединков, можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Опубликованы кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ с помощью «Искандера»
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Сегодня
Вчера
Неделя