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Сегодня, 08:30

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду: трансляция боя UFC начнется в 16.30

Петр Ян подерется с Дейвисоном Фигейреду на UFC Fight Night 248
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Ян.
Фото USA Today Sports
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22 ноября состоится поединок россиянина Петра Яна и бразильского бойца Дейвисона Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248. Вечер ММА пройдет на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Трансляция боя начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию UFC Fight Night 248 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за турниром можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний российский боец имеет профессиональный рекорд — 17-5. На счету 36-летнего бразильца рекорд в смешанных единоборства — 24-3-1.

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Петр Ян
UFC
ММА

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