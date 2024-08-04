Петр Ян хочет бой с Дейвесоном Фигередо

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) репостнул в соцсетях свою фразу, сделанную после UFC 299 о бое с экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (24-3).

«Когда Фигередо поднялся, я бросил ему вызов. Так давайте же посмотрим, что произойдет. Прямо сейчас они должны выстроиться в очередь для боя со мной», — говорил тогда Ян.

Кроме того, он репостнул пост «Хотели бы вы бой Яна и Фигередо?», добавив: «Мне нравится это».

Фигередо победил Марлона Веру (23-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.