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Сегодня, 10:06

Петр Ян и Сонг Ядонг подерутся 9 марта 2024-го на UFC 299

Давид Хачатрян
Петр Ян.
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Глава UFC Дана Уайт анонсировал поединок экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-5) и седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-7) на 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг в прошлом бою победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.

Дана Уайт
Петр Ян
Сонг Ядонг
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