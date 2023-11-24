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Сегодня, 17:36

Петр Ян исключил драку с О'Мэлли: «Тюрьмы в Америке неплохие, но не хочется там остаться на несколько лет»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян заявил, что не будет драться с американцем Шоном О'Мэлли, если встретится с ним где-то за пределами октагона.

«Конечно, разойдемся [в коридоре], — сказал Ян на пресс-конференции Pari. — Зачем мне провоцировать какую-то ситуацию — чтобы этот [реванш с О'Мэлли] вообще не состоялся или в Америке остаться на несколько лет? Тюрьмы там неплохие, но мне не хочется остаться там на несколько лет».

О'Мэлли — действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Бой между ним и Яном состоялся в октябре 2022 года в турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл единогласным решением судей.

Петр Ян
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