Петр Ян исключил драку с О'Мэлли: «Тюрьмы в Америке неплохие, но не хочется там остаться на несколько лет»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян заявил, что не будет драться с американцем Шоном О'Мэлли, если встретится с ним где-то за пределами октагона.

«Конечно, разойдемся [в коридоре], — сказал Ян на пресс-конференции Pari. — Зачем мне провоцировать какую-то ситуацию — чтобы этот [реванш с О'Мэлли] вообще не состоялся или в Америке остаться на несколько лет? Тюрьмы там неплохие, но мне не хочется остаться там на несколько лет».

О'Мэлли — действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Бой между ним и Яном состоялся в октябре 2022 года в турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл единогласным решением судей.