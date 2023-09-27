Петр Ян может подраться с Сонг Ядонгом 9 декабря на UFC Fight Night 234

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) следующий бой может провести против седьмого номера рейтинга китайца Сонг Ядонга (20-6) 9 декабря на UFC Fight Night 234.

Бой должен стать главным событием вечера. Место проведения боя не объявлено, но турнир может пройти в Китае, сообщает инсайдер Крис Преснелл в соцсети X.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг прошлый бой выиграл у Рики Симона (20-4) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США.