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Сегодня, 10:13

Петр Ян не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Алина Савинова
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Российский боец Петр Ян заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», — приводит ТАСС слова Яна.

Ян подтвердил, что может провести бой против соотечественника Умара Нурмагомедова.

Ян (17-5) в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на колене. Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений в ММА.

Источник: ТАСС
Петр Ян
ММА
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