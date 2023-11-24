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Сегодня, 20:55

Петр Ян ответил, как относится к скандальной кричалке «Русские, вперед»

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян рассказал, как относится к нашумевшей кричалке «Русские, вперед».

Болельщики скандировали кричалку во время поединка между Марифом Пираевым и Максимом Буториным на турнире Fight Nights в начале ноября.

«Ну, русские, вперед. Как я к этому отношусь? Положительно отношусь. Почему нет. Ребята болеют, поддерживают своих. Это круто же», — цитирует Яна Sport24.

На счету россиянина 16 побед и 5 поражений в ММА . В настоящий момент спортсмен идет на серии из трех поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/petr-yan-esli-volkanovski-proidet-polnocennyi-lager-to-sterling-emu-nichego-ne-smozhet-sdelat-v-boyu-308764/
Петр Ян
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