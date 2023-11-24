Петр Ян ответил, как относится к скандальной кричалке «Русские, вперед»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян рассказал, как относится к нашумевшей кричалке «Русские, вперед».

Болельщики скандировали кричалку во время поединка между Марифом Пираевым и Максимом Буториным на турнире Fight Nights в начале ноября.

«Ну, русские, вперед. Как я к этому отношусь? Положительно отношусь. Почему нет. Ребята болеют, поддерживают своих. Это круто же», — цитирует Яна Sport24.

На счету россиянина 16 побед и 5 поражений в ММА . В настоящий момент спортсмен идет на серии из трех поражений.