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Сегодня, 15:15

Петр Ян: «Сэндхэген показал, что у Умара Нурмагомедова много дыр. Ничего особенного в нем нет»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Петр Ян.
Фото Pari
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Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о поединке Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена.

«Отличный поединок, Кори, конечно, показал, что он крепкий боец, много дыр Умара показал. Хорошо поотбивал ему ноги. С рук Кори, конечно, не умеет особо бить, но те удары, которые пытался бить, он их доносил до цели. Кори, плюс, удивил своей защитой от борьбы, очень устойчивый, сбалансированный.

Он изначально такой темп взвинтил хороший, и, думаю, просел потом. В принципе, у него все получалось, он хорошо защищался от борьбы, он надавал ему по ногам, Умар уже менял стойки, не мог в своей стойке стоять. Но просто немножко не справился со своим темпом, не распределил силы. Интересный поединок, Умар тоже отлично был готов, навязывал свой план. Кори показал, безусловно, какие-то моменты для меня лично, что можно улучшить, сделать, если визуализировать поединок [с Умаром]. Есть, есть моменты, которые мне понравились.

Я не вижу ничего особенного в нем. Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает. Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Пусть хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться».

 
Петр Ян. «Дуров? Не то что уважение к нему, но что он сделал — это неплохо». Петр Ян — об Умаре, Двалишвили и причинах травм

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.

Кори Сэндхаген
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC

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