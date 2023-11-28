Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:50

Петр Ян поделился мнением о Шаре Буллете

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Шара Буллет
Шара Буллет.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте Шары Буллета на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

— Да, я смотрел бои. Он победил же? Это был первый бой для него в UFC. Это сложно и непросто эмоционально. Поэтому надеюсь, что он дальше будет раскачиваться, раскатываться и будет проявлять себя более зрелищно и интересно. Я помню, что Дана написал комментарий, типа: «Это что за дагестанец, который не умеет защищаться от борьбы?»

— Я спросил у Даны на пресс-конференции после турнира, и он ответил: «Как можно быть дагестанцем и не уметь защищаться от тейкдаунов?». Но с другой стороны Шара показал, что, лежа на спине тоже можно побеждать. И в целом ты тоже мог бы так же эффективно применять локти, лежа на спине.

— Шара интересный боец, поэтому желаю ему только удачи, двигаться дальше и не останавливаться.

Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Бруно Силвы. Бойцы сразились на турнире UFC 294, который проходил 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета 12 побед и 0 поражений.

Петр Ян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биатлонист Поварницын вышел на старт пролога в Ханты-Мансийске в образе Джокера
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Торосян: «Полусредний дивизион не для Махачева, ему нужно держать пояс в легком весе»