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Сегодня, 17:27

Петр Ян подписал новый контракт с UFC на три года

Алина Савинова
Петр Ян.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Петр Ян сообщил, что подписал новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на три года.

Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Дебютный поединок в американском промоушене он провел против японца Тэруто Исихары, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял», — написал Ян в своих соцсетях.

23 ноября Ян проведет поединок против Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао. Всего на счету 31-летнего российского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.

Петр Ян
ММА

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