Петр Ян: «Дуров? Не то чтобы уважение к нему, но то, что он сделал в бизнесе — неплохо»

Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к Павлу Дурову.

— Пользуетесь Телеграмом?

— Ну, да, бывает, пользуюсь.

— Какое у вас отношение к Павлу Дурову?

— С точки зрения бизнеса, он, конечно, проделал большую работу. Как личность я его не знаю, не могу о нем сказать.

— Уважение есть к нему, принес он какую-то пользу стране?

— Да не то что уважение, таких ведь много людей в стране, которые что-то сделали. В целом — это неплохо, что он сделал.

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.