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Сегодня, 15:30

Петр Ян: «Причина моих травм в том, что я почти не тренировался в межсезонье»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Петр Ян.
Фото Pari
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Бывший чемпион UFC Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, почему он так часто травмировался в последние годы.

«Объяснение этому есть. Есть факты, которые мы обсуждали с ребятами, тренерами. Нужно в межсезонье тренироваться, укрепляться. А у меня были такие моменты, что проходил поединок, и потом три-четыре месяца я практически ничего не делал. Приду раз в неделю в зал, побегать-поиграть. Потом дают поединок, начинается сразу жесткая работа два месяца, организм не готов, и через две-три недельки что-нибудь происходит. Нужно всегда быть в обойме, тренироваться. Сейчас я тренируюсь каждый день кроме одного выходного, стараюсь хотя бы раз в день делать какую-то работу».

Петр Ян. «Дуров? Не то что уважение к нему, но что он сделал — это неплохо». Петр Ян — об Умаре, Двалишвили и причинах травм

Ян провел последний бой в марте прошлого года, победив единогласным решением Сонга Ядонга. Ян является амбассадором PARI.

Петр Ян
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