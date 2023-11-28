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Сегодня, 19:20

Петр Ян: «В American Top Team, возможно, поеду»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Петр Ян
Петр Ян.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» заявил, что, возможно, поедет в American Top Team.

— Ты с февраля не был в Таиланде. Планируешь вернуться и готовиться там?

— В Таиланд хочется съездить, но пока возможно я не поеду туда готовиться, потому что если бой будет в Америке проходить, то хочется и этот подход поменять, приехать туда не за 12-15 дней, а поехать за месяц-полтора.

— В American Top Team?

— Да, в American Top Team. Возможно, поеду туда.

— Как относишься к таким комментарием, которых, кстати, много, из разряда, что Таиланд расслабляет, там борьбу не подтянуть и так далее?

— Да, тут момент не в том, расслабляет и не подтянуть, а в том моменте, что как ты сможешь организовать свой лагерь, сможешь ли привлечь ребят нужных. Если сможешь организовать там команду для подготовки, то там отличные условия для тренировок. Просто нужно собрать коллектив.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.

Петр Ян
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