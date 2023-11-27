Петр Ян собирается изменить свой тренерский штаб

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян заявил, что планирует изменить состав своей команды.

«Я знаю, что нужны перемены. Я должен каким-то образом попытаться модернизировать свой тренировочный лагерь, мой тренерский штаб. Нужно что-то поменять, внедрить что-то новое, подкорректировать некоторые вещи. Я попытаюсь это сделать, так что в будущем вы увидите определенные изменения.

Люди, спарринг-партнеры, тренерский штаб — это самое важное. Нужно создать новую тренерскую команду, сформировать ее несколько иначе. Сформировать команду, с которой я буду готовиться к поединкам, которая будет приезжать со мной на арену и так далее», — сказал Ян в интервью XTRA MMA.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.

В последнем бою он уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся 11 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США).