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Сегодня, 13:57

Петр Ян: «Вера — это ходячая груша»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) заявил, что он не отказывался драться с Марлоном Верой (23-9).

«Давай будем честными, если бы мы дрались раньше, ты бы никогда не добрался до титульного боя», — написал Ян в соцсети X, на что Вера ответил: «Заткнись нахрен, просто покажись».

«Продолжай обманывать себя, что кто-то может отказаться драться с ходячей грушей для битья. Легкие деньги», — резюмировал Ян.

Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Веру единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Марлон Вера
Петр Ян
UFC
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