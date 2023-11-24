Петр Ян заявил, что постарается модернизировать свой лагерь

Российский боец Петр Ян согласился, что ему нужно изменить свой тренировочный лагерь, чтобы выйти на победную серию.

«По-хорошему, нужно что-то менять, стараться как-то модернизировать свой лагерь, состав и вносить новое. Постараюсь, чтобы это все получилось и фанаты увидели в дальнейшем какие-то изменения. Как можно модернизировать лагерь? Это люди, спарринг партнеры, тренерский состав. Нужно создать команду, с которой ты будешь готовиться, и с которой полетишь на бой», — цитирует Яна Metaratings.ru.

Ранее Ян рассказал о мотивации перед возвращением в клетку.

На счету россиянина 16 побед и 5 поражений в ММА . В настоящий момент спортсмен идет на серии из трех поражений.