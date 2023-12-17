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Сегодня, 07:06

Пимблетт победил Фергюсона на UFC 296

Давид Хачатрян
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28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (21-3) нанес экс-временному чемпиону UFC в легком весе Тони Фергюсону (25-10) седьмое поражение подряд, победив единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Поединок состоялся на последнем номерном турнире в 2023 году — UFC 296, который прошел 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Фергюсон в последний раз выиграл бой в 2019 году, когда одолел завершившего карьеру Дональда Серроне (36-17) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 238, который состоялся в Чикаго, США.

Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
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