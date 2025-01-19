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Сегодня, 12:33

Махачев победил Мойкано и другие бои: лучшие финиши и моменты UFC 311

Игнат Заздравин
Корреспондент
Бой Ренато Мойкано и Ислама Махачева на турнире UFC 311.
Фото Global Look Press
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19 января в Инглвуде (США) состоялся турнир UFC 311.

В главном поединке вечера россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил титул UFC в легком весе.

В соглавном поединке другой россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей уступил грузино-американскому бойцу Мерабу Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе.

Также на UFC 311 Азамат Бекоев нокаутировал Закари Риса, Богдан Гуськов сабмишном победили Билли Элекану, Ренье де Риддер задушил Кевина Холланда, Жаилтон Алмейда техническим нокаутом одержал победу над Сергеем Спиваком, а Иржи Прохазка — над Джамалом Хиллом.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Билли Элекана
Богдан Гуськов
Джамал Хилл
Жаилтон Алмейда
Иржи Прохазка
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Сергей Спивак
Умар Нурмагомедов
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