Победитель боя между Нурмагомедовым и Сэндхагеном станет претендентом на титул

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что победитель боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC Fight Night в ОАЭ станет обязательным претендентом на титул в легчайшем весе.

«У вас лучшие перспективы в виде боя в легчайшем дивизионе между десятым номером Умаром Нургмагомедовым и вторым номером Кори Сэндхагеном в бою за звание претендента в легчайшей категории», — рассказал Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Сэндхагеном состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).