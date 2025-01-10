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Сегодня, 22:05

Поединки Махачева и Нурмагомедова могут пройти в Лас-Вегасе в случае переноса из-за пожара

Алина Савинова
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Турнир UFC 311 может быть перенесен в Лас-Вегас из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организаторам турнира.

Отмечается, что пока речи об отмене или переносе мероприятия нет. Однако организаторы прорабатывают запасной вариант с проведением турнира в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

UFC 311 должен пройти в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе. Ранее из-за пожаров в Калифорнии был перенесен матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Калгари», а также игра «Лейкерс» с «Шарлотт».

В главном поединке в турнире UFC 311 встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: ТАСС
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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