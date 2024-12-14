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Сегодня, 18:15

Поединок Адесаньи и Имамова возглавит турнир UFC в Эр-Рияде, Шара Буллет подерется с Пейджем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бой нигерийского бойца Исраэля Адесаньи и француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова станет главным событие турнира UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравии), сообщает пресс-служба лиги.

Рекорд 35-летнего Адесаньи в ММА — 24 победы и 4 поражения. На счету 29-летнего Имавова 15 побед и 4 поражения.

В другом поединке россиянин Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) подерется с британцем Майклом Пейджем. Магомедов одержал 19 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах. Пейдж выиграл 22 боя при трех поражениях.

Турнир состоится 1 февраля.

Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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