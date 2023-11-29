Пол Малиньяджи: «Конор оказался не так хорош, как его рекламировали, за ним стоял отличный маркетинг»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8) жестко раскритиковал экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Макгрегору повезло добиться того, чего он достиг в своей карьере, — начал Малиньяджи в интервью Action Network. — Если ты умеешь делать кучу ударов ногами а-ля Жан Клод Ван Дам, то это еще не значит, что ты боец. Макгрегор — откровенный трус. Он боец, который был не так хорош, как его рекламировали, за ним стоял отличный маркетинг. И деньги, которые он заработал, кончаются. Все, что он собирается делать, — это продолжать быть грушей для битья. Если ты был грушей для битья в двадцать, то точно будешь ею и в тридцать лет.

Я лучше Макгрегора умею говорить, и это одна из причин, по которой он не стал со мной драться: я бы разнес его в пух и прах на пресс-конференциях и во время боя. Это положило бы конец всей истерии вокруг него, потому что я бы уничтожил его в разговорах и на ринге. Я бы разрушил всю ауру вокруг него. Он поступил умно, отклонив со мной бой».

Малиньяджи и Макгрегор провели боксерскую спарринг-сессию в 2017 году. Во время спарринга ирландец отправил Малиньяджи в нокдаун. Позже видео попало в Сеть.