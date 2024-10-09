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9 октября, 21:41

Пономарев считает, что у Вахитова получится добраться до чемпионства в UFC

Алина Савинова
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Многократный чемпион Европы и мира по кикбоксингу Сергей Пономарев порадовался подписанию россиянина Артема Вахитова в UFC.

«Увидел эту новость сегодня утром и очень обрадовался. Думаю, что у Артема получится добраться до чемпионства и в UFC. Он боец высочайшего класса и колоссального опыта. И у них есть история с Алексом в кикбоксинге. Почему бы не повторить им это уже на площадке UFC. Буду только этому рад. Дальнейших побед Артему! Мы будем только болеть за него», — цитирует Пономарева MMA.Metaratings.ru.

9 октября 33-летний Вахитов нокаутировал француза Ислама Масрафа в первом раунде поединка в турнире Претендентской серии президента UFC Даны Уайта. Ранее россиянин выступал в тайском боксе и кикбоксинге.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Вахитов
ММА

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