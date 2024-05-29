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Сегодня, 05:27

Порье гордится тем, что снялся в рекламе пива

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) признался, что рад тому, что снялся в рекламе пива.

«Это не простые ребята, изготавливающие футболки в доме своей мамы. Это серьезные рекламные ролики уровня Суперкубка. Когда я только начинал заниматься ММА... В общем, это невероятно. Я считаю, это признанием того, как усердно я работал и сколько громких боев провел за свою карьеру», — приводит слова Порье Sportskeeda.

Ислам Махачев (25-1) и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
ММА
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