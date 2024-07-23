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Сегодня, 13:35

Порье назвал условие для участия в кулачном бою

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) заявил, что он готов принять участие в кулачном бою только в том случае, если ему предложат большой гонорар.

«Когда речь заходит об участии в кулачном бою, я бы хотел получить солидное вознаграждение. Ведь невозможно избежать порезов и ран, даже если вы будете защищаться. Я был в реальных кулачных боях и могу сказать, что это очень жестокое зрелище. Слышать, как от твоего черепа отлетают костяшки пальцев, — это ужасно», — сказал Порье MMA Fighting.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
UFC
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