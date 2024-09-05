Порье опроверг слухи о его бое с Ковингтоном

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) развенчал слухи о его возможном поединке с пятым номером рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтоном (17-4).

«[Колби] никогда не заработает денег на мне. Это бред», — приводит слова Порье Fight Bananas.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Леон Эдвардс (22-4) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.