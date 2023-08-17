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Сегодня, 09:35

Порье призвал UFC сделать трилогию с Джастином Гейджи

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) хочет провести третий поединок против второго номера рейтинга в легком весе Джастина Гейджи (25-4) в своем родном штате Луизиана.

«Я провел первый бой там, откуда он родом. Давайте устроим трилогию в Луизиане», — написал Порье в соцсети X.

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою, который состоялся в 2018 году в родном штате Гейджи Аризоне, Порье выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
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