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Сегодня, 02:12

Порье рассказал, как получил титульный бой с Махачевым

Сергей Разин
корреспондент
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Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, как получил титульный поединок UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева.

«Я был на вечеринке с женой, повсюду были мои фанаты. Хантер Кэмпбелл написал мне сообщение сразу после того, как Царукян и Оливейра покинули клетку (на UFC 300). Он сказал: «Я иду в раздевалку к Арману. Ты выскочишь на титульный бой, если он скажет нет?» Во-первых, Гейджи должен был проиграть. Во-вторых, Царукян должен был сказать нет. Все так и произошло. Я ждал минут 30-40, Хантер позвонил и скаал: «Эй, ты дерешься за титул в Нью-Джерси». Я подумал: «Вот дерьмо, братан». Я слетал на один день домой, собрал вещи и поехал в тренировочный лагерь», — сказал Порье в интервью Даниэлю Кормье.

Махачев и Порье сегодня проведут титульный бой UFC в легком весе. Поединок начнется около 07.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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