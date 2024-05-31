Порье считает Махачева лучшим бойцом в мире

Американский боец Дастин Порье считате своего следующего соперника Ислама Махачева лучшим бойцом в мире.

«Дело только в том, чтобы подраться с лучшим бойцом в мире. Лидер рейтинга вне зависимости от веса, чемпион в своем весе — для меня он и есть лучший. Но мы проверим это в воскресенье. Он финишер, закончил досрочно много боев. Но нам все равно предстоит подраться 25 минут. Посмотрим, кто победит», — сказал Порье на пресс-конференции.

Бой между действующим чемпионом UFC в легком весе и третьим номером рейтинга в легком весе станет главным событием турнира UFC 302.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.