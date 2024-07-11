Порье: «Хабиб выкупит мою экипировку с UFC 302, чтобы направить вырученные деньги на благотворительность»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) сообщил, что он выставил свою экипировку с боя с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (26-1) на аукцион, но человек, сделавший самую крупную ставку, отказался платить. Поэтому экипировку хочет купить экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), чтобы направить вырученные деньги на благотворительность.

«В последний момент кто-то перебил ставку последнего участника, но не заплатил. Люди часто так поступают, они ненадежны. Али [Абдель Азиз] связался со мной, и Хабиб хочет приобрести комплект с боя с Исламом Махачевым, поэтому я пытаюсь разобраться в ситуации», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.