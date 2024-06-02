Порье: «Хабиб работает на дистанции, а Махачев идет в клинч. Давление и борьба у них похожи»

Американский боец UFC Дастин Порье перед сравнил выступления Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

— Хабиб работает на дистанции, а Махачев идет в клинч, — сказал Порье в интервью Даниэлю Кормье. — Конечно, давление, борьба у них похожи, но Ислам будет больше пытаться провести прием, будет терять позицию. Хабиб никогда не терял позицию.

— Ты можешь что-то использовать из того боя в поединке против Ислама?

— Я могу использовать понимание. Я никогда не сталкивался с таким давлением, с таким знанием собственного тела. Хабиб делал такие сложные вещи, которые я раньше никогда не видел. То, что он делал, невероятно. У меня нет ключа, чтобы победить это.

В 2019 году Порье проиграл Хабибу удушающим приемом в третьем раунде.

Махачев и Порье сегодня проведут титульный бой UFC в легком весе. Поединок начнется около 07.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.