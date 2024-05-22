Порье: «Я нокаутирую Махачева, и рефери придется оттаскивать меня от него»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) поделился ожиданиями от поединка с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (25-1).

«Я собираюсь отправить его в нокаут, и рефери придется оттаскивать меня от него, — сказал Порье в интервью Yahoo! Sports. — Ислам — хороший соперник. Эти парни из Дагестана, вся их команда — они упорно тренируются. Они придерживаются плана на бой. Они очень строго следят за тем, как они действуют, и, честно говоря, я не вижу у них особых пробелов.

У Ислама хорошая стойка, борьба, захваты, подножки и так далее. Он кажется очень сильным для своей весовой категории, он доминирует сверху, кажется очень тяжелым. Я буду драться с лучшим бойцом вне зависимости от категории».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.