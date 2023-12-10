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Сегодня, 08:56

Поветкин: «Махачев — сильный боец. Плохого про него ничего не могу сказать»

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) повторил, что он не следит за боями чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1), но добавил, что считает его сильным бойцом.

«Махачев — сильный боец, однозначно, но я не смотрел его бои, не слежу за ним. Меня спросили — я ответил. Какое тут может быть недоразумение? Я никого никогда не оскорблял, не имею такой привычки. Он боец сильный, но я просто не слежу за ним. У меня нет никаких вопросов. Если у него есть — пусть задает. Как человека я его не знаю. Как боец он сильный. Плохого про него ничего не могу сказать», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

Ранее Поветкин отметил, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.

Александр Поветкин
Ислам Махачев
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