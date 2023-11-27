Повторный бой между Монсоном и Тактаровым отменили

Джефф Монсон сообщил, что его бой с Олегом Тактаровым, который был запланирован на 15 декабря, отменен. Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», — сказал Монсон ТАСС.