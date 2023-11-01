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Сегодня, 16:19

Повторный поединок между Анкалаевым и Уокером планируют провести в UFC до конца года

Алина Савинова
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Второй поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером рассчитывают провести в UFC до конца года.

«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны Анкалаева. Так или иначе, сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», — приводит ТАСС слова представителя Уокера.

Первый бой Анкалаева и Уокера, который прошел 21 октября в Абу-Даби, был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. После выхода врача с его рекомендации судья остановил поединок.

На счету 31-летнего Анкалаева 18 побед, 10 поражений и 1 ничья в ММА. В активе 31-летнего Уокера 7 поражений при 21 победе.

Источник: https://tass.ru/sport/19172047
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
ММА
0
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