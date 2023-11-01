Повторный поединок между Анкалаевым и Уокером планируют провести в UFC до конца года

Второй поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером рассчитывают провести в UFC до конца года.

«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны Анкалаева. Так или иначе, сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», — приводит ТАСС слова представителя Уокера.

Первый бой Анкалаева и Уокера, который прошел 21 октября в Абу-Даби, был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. После выхода врача с его рекомендации судья остановил поединок.

На счету 31-летнего Анкалаева 18 побед, 10 поражений и 1 ничья в ММА. В активе 31-летнего Уокера 7 поражений при 21 победе.