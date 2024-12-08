Появились судейские записки после боя Волкова и Гана

UFC опубликовал судейский записки после боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

Россиянин уступил французу раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 28:29. Все трое судей отдали Волкову победу в третьем раунде, один из них посчитал, что россиянин выиграл и во второй пятиминутке.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.