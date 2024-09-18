Представитель Чимаева опроверг наличие у бойца гражданства ОАЭ

Представитель бойца UFC Хамзата Чимаева заявил, что спортсмен имеет только российский паспорт и не получал гражданства ОАЭ.

«Хамзат имеет только паспорт гражданина России. У него нет других паспортов, в том числе ОАЭ. В ОАЭ у него есть только вид на жительство», — приводит ТАСС слова менеджера бойца.

Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В настоящее время спортсмен выступает под флагом ОАЭ. До этого он представлял Швецию.

Всего на счету 30-летнего бойца 13 побед и ни одного поражения в ММА.