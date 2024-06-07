Пресс-конференция Диаса и Масвидаля обернулась массовой дракой

Пресс-конференция с участием бывших бойцов UFC Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля закончилась массовой дракой.

Инцидент произошел в Анахайме (штат Калифорния, США).

Массовая драка Масвидаля и Диаса.

Изначально боксерский бой должен был пройти 1 июля, однако затем поединок перенесли на 6 июля. Организаторы объяснили это нежеланием проводить соревнования в один день с турниром UFC 302.

Первый бой Масвидаля и Диаса прошел по правилам смешанных единоборств в 2019 году. Тогда победу одержал Хорхе, став первым обладателем пояса BMF.