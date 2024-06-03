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Сегодня, 07:31

Пресс-конференция UFC с участием Макгрегора в Дублине перенесена

Давид Хачатрян
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UFC уведомила, что назначенная на 3 июня пресс-конференция с участием экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8) отменена.

«Уважаемые поклонники UFC. Пресс-конференция UFC 303, запланированная на понедельник, 3 июня, в Дублине, Ирландия, в 3Arena, была перенесена на более поздний срок. Мы приносим искренние извинения всем фанатам, которые планировали посетить мероприятие. Как только у нас появится информация о новой дате и времени, мы сразу же сообщим об этом. Спасибо», — сказано в сообщении лиги в соцсетях.

Причина переноса пресс-конференции не сообщается.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США

Конор Макгрегор
UFC
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