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Сегодня, 18:05

Президент Eagle FC про долг Хабиба: «Сейчас компетентные люди разбираются»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Eagle FC, родственник Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров прокомментировал информацию, что у Хабиба есть многомиллионная налоговая задолженность.

«Ситуация с налоговой? Все что-то там пишут. Каждый, кто хочет, может писать там на сайте, — сказал Завуров журналистам на турнире UAE Warriors 51 в Абу-Даби. — Мы даже не в курсе. В одно время писали, что счета Eagle FC заблокировали, [но] ничего, все нормально. Eagle FC платит налоги и работает. Если есть спонсор, если есть партнер, то мы проведем турнир, никаких проблем. Все, что говорится — это не значит, что правда. Думаю, сейчас они разберутся. Сейчас компетентные люди разбираются, откуда все началось. Я не особо в курсе. А так Хабиб спокойно двигался. Домой приезжал, уезжал, никаких проблем не было. Просто бум появился, все подхватили... Думаю, скоро все прояснится».

Хабиб Нурмагомедов. Хабибу запретили выезд из России из-за долгов, а его имущество конфискуют. Сейчас экс-чемпион UFC — в ОАЭ

Ранее появилась информация, что налоговая арестовала счета спорстмена из-за долга в 297 миллионов рублей. Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в ММА.

Хабиб Нурмагомедов
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