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Сегодня, 18:15

Президент UFC Уайт: «Турнир в России? Мой ответ — да. Но пока не знаю, когда»

Руслан Минаев
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация собирается провести турнир в России.

«Мой ответ — да. Но я пока не знаю, когда это произойдет», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 308.

UFC провела три турнира в России, один в 2018 году и два — в 2019-м.

Турнир в сентябре 2018-м, который проходил в Москве, возглавили Алексей Олейник и Марк Хант. В главном поединке турнира в ноябре 2019-го, который также проходил в Москве, сразились Забит Магомедшарипов и Кэлвин Каттар. В главное поединке в апреле 2019-го в Санкт-Петербурге Алексей Олейник провел бой с Алистаром Оверимом.

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