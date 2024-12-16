Президент UFC сообщил, что идут переговоры об организации прощального боя Порье

Сегодня, 14:12
Президент UFC Дан Уайт заявил, что для представителя легкой весовой категории Дастина Порье, который является бывшим обладателем временного пояса UFC, следующий бой может стать финальным в его карьере.
«Мы ведем переговоры с Дастином. Выясняем, какой бой он хочет получить в конце своей карьеры», — заявил Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 63.
В июне 2024 года на турнире UFC 302 прошел поединок, в котором Порье пытался завоевать титул чемпиона в бою с Исламом Махачевым. Однако российский боец победил американца сабмишном в пятом раунде. После этого боя Порье стал говорить о завершении карьеры. Всего на счету 35-летнего бойца 30 побед и 9 поражений в профессиональном спорте.