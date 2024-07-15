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Сегодня, 20:34

Президент UFC Уайт пожертвовал 50 тысяч долларов пострадавшим на митинге Трампа

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Президент UFC Дэйна Уайт сделал пожертвование в размере 50 тысяч долларов пострадавшим в результате покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Daily Wire.

В субботу, 13 июля, состоялся митинг Трампа в Пенсильвании. В ходе мероприятия неизвестный несколько раз стрельнул в сторону 78-летнего чиновника. В результате Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили ранения тяжелой степени. Позже выяснилось, что Секретная служба США ликвидировала подозреваемого.

Дональд Трамп
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