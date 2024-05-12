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Сегодня, 11:10

Продажи билетов на бой Конора и Чендлера побили рекорд UFC

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что продажи билетов на турнир UFC 303, в главном бою которого выступят экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и седьмой номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер (23-8), принесли лиге свыше 20 миллионов долларов. Об этом Уайт сказал на пресс-конференции.

— Продажи билетов на турнир с Конором принесли вам 20 миллионов долларов. Это правда?

— Да, намного больше, чем 20 миллионов долларов.

Таким образом, доход с продаж билетов на турнир установил новый рекорд. Прошлый рекорд был за турниром UFC 205 в 2016-м, когда Макгрегор дрался с Эдди Альваресом (30-8). Тогда UFC заработала с продажи билетов 17,7 млн долларов.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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